Salerno: trovato nei giardini di Pastena con una pistola carica nascosta in un borsello. Uomo in carcere
Un 38enne è stato arrestato ieri a Salerno.
Il motivo per il quale sono scattate le manette per l’uomo originario del posto è riconducibile al reato di porto abusivo di arma da fuoco.
Infatti, gli agenti della Squadra Mobile della Questura cittadina, durante un controllo presso i giardini pubblici nel quartiere Pastena, lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 7,65. L’arma, completa di cartucce, era custodita all’interno di un borsello.
Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato portato nel carcere di Fuorni.