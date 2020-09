Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il Referendum Popolare Confermativo sul testo di legge costituzionale riguardante il taglio dei parlamentari.

La riforma prevede una riduzione da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 di quello dei senatori elettivi.

I ragazzi dei Forum dei Giovani di Buonabitacolo, Polla, San Pietro al Tanagro e Caselle in Pittari hanno voluto realizzare un video in cui viene spiegato perché è importante recarsi alle urne.

“In un periodo storico come quello che stiamo vivendo – affermano -, in cui i giovani si allontanano sempre di più dalla politica, noi rappresentanti dei Forum comunali invitiamo tutti i ragazzi ad informarsi su questo referendum importante e a recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza“.

CLICCA QUI per visualizzare il video dei Forum.

– Paola Federico –