Reddito di cittadinanza. Raggiunta l’intesa con la Campania per l’assunzione dei 471 navigator

Si è svolto questa mattina un cordiale incontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente di Anpal Domenico Parisi in cui si è deciso di contrattualizzare i 471 navigator della regione Campania. Dopo mesi quindi la vicenda si è risolta.

“La Regione – ha dichiarato De Luca – ha ribadito la posizione di sempre: lotta al precariato e superamento delle situazioni di emergenza occupazionale. Si è concordato un lavoro di lungo periodo per concludere vicende antiche, partendo dall’impegno di non creare più aree di precariato. Sarà bandito a breve il nuovo concorso per 650 nuove assunzioni stabili nei Centri per l’impiego e si sta lavorando all’ultimo respiro per avviare a conclusione, già entro quest’anno, il primo concorso bandito dalla Regione per i primi 3mila giovani da mandare a lavorare nei Comuni. Stiamo aprendo davvero una stagione straordinaria per il lavoro“.

I navigator della Campania hanno voluto subito ringraziare le Istituzioni nazionali e locali che “collaborando attivamente tra di loro hanno permesso di mettere la parola ‘fine’ a questa spinosa vicenda che ci ha visti coinvolti“.

“Una menzione speciale va poi ai media – sottolineano -, che in questi difficili mesi non hanno mai mancato di darci voce. Oggi festeggeremo questo importante risultato. Da domani per noi inizia un’altra e più importante sfida: svolgere al meglio il nostro lavoro, nell’interesse della collettività“.

– Paola Federico –