Nel 110° anniversario dell’assassinio di Joe Petrosino, il primo poliziotto vittima della mafia, l’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula è presente negli Stati Uniti, per partecipare ufficialmente alle celebrazioni.

La delegazione è rappresentata dal presidente Vincenzo La Manna, dal vicepresidente Vincenzo Petrizzo, dai consiglieri Pasquale Chirichella, Aurora Gallo e da alcuni soci e simpatizzanti, unitamente al pronipote Nino Melito Petrosino.

Sabato scorso la delegazione ha preso parte alla parata nel Queens, domenica a quella di Huntington e lunedì ha sfilato alla parata del Columbus day sulla 5th Avenue. Dopo la parata la delegazione di Padula e l’Associazione Joe Petrosino Sicilia, con la presidente Annamaria Corradini, sono state ricevute dal Console Italiano a New York.

Il presidente Vincenzo La Manna ha ricevuto due importanti riconoscimenti per le attività che l’Associazione porta avanti nell’ambito della legalità.

Inoltre, l’Associazione è stata ospitata dal club San Cono dei Teggianesi unitamente alla Federazione dei Campani negli USA rappresentata dal presidente Rocco Manzolillo.

L’Associazione Joe Petrosino d’America, con il presidente Bob Fonti, nell’ambito del mese della cultura Italiana negli USA ha ospitato a Washington le due Associazioni Italiane per la visita al “National low enterforcement Museum and Memorial” e per un ricevimento al Congresso, accolti dal Congressman Thomas Suozzi.

