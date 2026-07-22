Dopo l’iniziativa del Presidente della Regione Campania Roberto Fico per snellire le liste d’attesa e dare la possibilità a chi è in attesa di poter usufruire rapidamente delle cure necessarie, è stata fornita un’informativa agli utenti per disdire una visita o esame senza dover pagare il ticket.

La prestazione deve essere cancellata almeno due giorni lavorativi prima della data dell’appuntamento e si può fare telefonando al CUP, online tramite il Portale Regionale Sinfonia, presso gli sportelli CUP abilitati e presso le farmacie convenzionate.

In caso di mancata disdetta nei termini previsti e di mancata presentazione all’appuntamento è dovuto il pagamento del ticket anche da parte degli assistiti esenti, fatto salvo casi espressamente previsti dalla normativa. Non si devono versare quote in caso di ricovero urgente, cause di forza maggiore e impossibilità debitamente documentata entro 5 giorni.