Avvocatura a lutto per la scomparsa dell’avvocato Massimo Puglia che nel pomeriggio ha perso la vita nella sua abitazione a Sala Consilina.

Iscritto all’Ordine di Lagonegro, l’avvocato Puglia aveva 57 anni e lascia nel dolore la moglie e la figlia, oltre ai familiari e ai tanti colleghi del Foro.

Stimato professionista e patrocinante in Cassazione, si è distinto nei tanti anni di carriera sia in ambito civile che penale, seguendo numerosi casi importanti. Da ultimo aveva assistito i genitori di Mario Fusco, lo chef di Centola morto in un incidente stradale in Francia nel 2020, che chiedevano di fare luce sulla vicenda.

Seguiva ogni caso con tenacia e grande rispetto per i suoi assistiti, facendo sì che il suo nome sia rimasto legato alle aule di tribunale per una profonda passione per il diritto.

La camera ardente è stata allestita nella Cappella del Cimitero di Sala Consilina, mentre i funerali si svolgeranno domani, giovedì 23 luglio, alle 17.30 nella chiesa della Santissima Trinità.