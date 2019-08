Recuperato il corpo di Simon Gautier. La salma condotta all’ospedale di Sapri in attesa di indagini

È stato recuperato questa mattina il corpo di Simon Gautier, l’escursionista francese trovato privo di vita ieri sera nei pressi del Pianoro di Ciolandrea, dopo nove giorni di ricerche. Le operazioni di recupero iniziate questa mattina alle 4.30 sono durate circa sette ore, a causa della posizione in cui si trovava il corpo del 27enne.

Il giovane, caduto in un dirupo impervio, è stato ritrovato rivolto con il viso sul pavimento roccioso, lontano dal suo zaino e dal cellulare. Secondo una prima ricostruzione degli avvenimenti fatta dagli speleologi sembrerebbe che Simon sia caduto per due volte probabilmente nel tentativo di rialarsi. A recuperare l’escursionista sono stati gli uomini del Soccorso Alpino, che dopo essersi legati con delle funi si sono avvicinati al corpo e l’hanno imbracato e trasportato via terra lungo il burrone fino alla spiaggia sottostante.

Ad attenderli c’erano gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro agli ordini del Tenente di Vascello Francesca Federica Del Re che hanno trasportato il corpo del ragazzo nel porto di Policastro Bussentino, per poi trasferirlo al vicino ospedale di Sapri.

Attesi in ospedale i genitori del ragazzo, ancora sotto shock.

