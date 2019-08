Ferragosto in carcere. Il vicepresidente del Consiglio regionale lucano visita l’Istituto di Potenza

“Una forte emozione ma anche tanto orgoglio nel costatare il buon livello in cui versa il carcere di Potenza dove l’applicazione della legge va di pari passo con il rispetto dei diritti umani”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, recatosi in visita presso la casa circondariale di via Appia a Potenza con la presidente dell’Osservatorio del carcere, Francesca Sassano, e il presidente della Camera penale di Potenza, l’avvocato Sergio Lapenna, in occasione della manifestazione “Ferragosto in carcere” organizzata dall’Unione nazionale Camere penali e dal Partito radicale.

“Al momento la struttura risulta esser un buon esempio tra tutti gli istituti del sud Italia con un limite di tollerabilità e di non sovraffollamento – continua Polese – e abbiamo avuto modo di parlare con la direttrice e verificato le condizioni di assoluta vivibilità dei detenuti all’interno dell’istituto. Tra le note negative la chiusura, ancora per qualche anno, dell’aula giudiziaria e la mancanza di un ginecologo e dell’attrezzatura dentistica su cui continueremo a vigilare affinché venga garantito il diritto alla salute a 360 gradi”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale lucano ringrazia poi “il duro lavoro delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria e tutti coloro che lavorano in questa struttura in cui il detenuto viene rieducato in un percorso non solo sociale ma di benessere psicofisico”.

“L’unico rammarico – conclude Polese – che ad un appuntamento così importante sia venuta meno la presenza dei colleghi di maggioranza. Che forse il vigilare sul rispetto dei diritti umani sia meno importante del presenziare alle feste di paese? Mi auguro francamente che non sia così, perché il rispetto delle persone non conosce cittadini di serie A e cittadini di serie B, almeno per noi democratici”.

– Chiara Di Miele –