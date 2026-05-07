Il Questore di Potenza oggi ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del comune di Potenza, per la durata di tre anni.

I destinatari del provvedimento provengono da fuori provincia.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e della Sezione Polizia Stradale di Potenza, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno controllato un’utilitaria grigia con a bordo tre uomini.

L’attenzione degli operatori è stata attirata dal comportamento del conducente dell’auto, che, intercettata nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest, è stata successivamente fermata sul Raccordo Autostradale 5.

A seguito degli accertamenti i passeggeri sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Nel corso del controllo sono stati trovati cellulari di vecchia generazione, circostanza che ha destato sospetto negli operatori. Ulteriori accertamenti hanno consentito di recuperare altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima.

Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM in uso nei telefoni hanno permesso di accertare che erano intestate a persone inesistenti, verosimilmente mediante utilizzo di documenti falsi o contraffatti, e attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione.

Alla luce degli elementi raccolti, le tre persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

L’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio intensificate dalla Polizia di Stato sul territorio provinciale.