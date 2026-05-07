Dal 1983 il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula premia il merito grazie al Premio Caggiano.

Sono stati premiati gli alunni che si sono distinti all’esame di Maturità nell’anno scolastico precedente ottenendo la votazione massima (100 e 100 con lode). A loro sono state consegnate le pergamene e sono state conferite anche due borse di studio agli studenti con la media voti più alta.

Il premio è sostenuto dalla famiglia Caggiano-Brigante nel ricordo di Angelo Caggiano, giovane liceale che, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, a 17 anni, fu costretto a partire per la Russia da cui non fece mai più ritorno.

A rappresentare la famiglia è stato l’ingegnere Michele Brigante. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica, prof.ssa Paola Migaldi.

L’evento, come da tradizione, si è aperto con la Celebrazione Eucaristica officiata da S.E. Mons. Antonio De Luca ,vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, insieme a don Giuseppe Radesca e a don Angelo Pellegrino.

Ad allietare la celebrazione il coro e i musicisti del Liceo guidati dalle docenti Pigro e Scarpitta.

Al termine, la consegna delle pergamene agli studenti della classe 5A (Rocco Andriuolo, Rosanna Azzeo, Gianluca De Paola, Nunzio De Paola, Alfonso Grimaldi, Maria Ferro, Francesca Maltempo, Maria Virginia Morello), della classe 5B (Antoni Arnone, Donato Chiariello, Angela Criscuolo, Luigi Florio, Fiorella Lammardo, Ida Marchesano, Ines Maria Romano, Giuseppe Trotta, Laura Trotta), classe 5C (Angela Caputo, Giusy Casalnuovo, Maria Greco, Emanuele Lasalvia, Ludovica Pellegrino, Rosy Tuzia), classe 5D ( Antonio Balbo, Tommaso Forte, Giovanni Pio Vito Marra, Maurizio Monaco, Viviana Pascuccio, Andrea Petrazzuolo, Ciro Pone, Davide Salvati), classe 5E (Flavia Rita Breglia, Irene D’Elia, Federica Greco), classe 5F (Alessandro Piscitelli, Marco Vincenzo), classe 4 Q (Maria Francesca Carro, Luigi Centonze, Giuseppe Cestari, Francesco Lisa, Paola Lisa, Giuseppe Vincenzo Nunziata, Angelo Romano, Antonia Tepedino).

Le due borse di studio sono state conferite agli alunni Alfonso Grimaldi e Giuseppe Trotta.