Furto ieri ad Agropoli. A denunciare la vicenda è stata la vittima, un diversamente abile a cui è stato sottratto il caricabatterie del suo dispositivo elettrico, necessario per deambulare.

“L’unica cosa che ho è questo scooter elettrico per disabili – ha scritto la vittima del furto sui social –. Lo stavo caricando ed ecco il risultato: sono scomparsi alimentatore e cavo per la ricarica del mezzo“.

Tanta rabbia da parte dell’uomo che si trova impossibilitato ad uscire e si chiede il perchè di questo gesto: “A chi ha commesso questo reato, voglio chiedere a cosa gli è servito“.

Infine, la vittima del furto lancia un appello al sindaco Roberto Antonio Mutalipassi chiedendo di prendere seri provvedimenti perchè “ad Agropoli non si vive più”.