Rapine a Pastena, misure cautelari per un uomo e una donna.

La Polizia di Stato, attraverso operatori della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha arrestato in flagranza di reato una donna e ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di due rapine aggravate commesse ieri in alcuni esercizi commerciali.

Un uomo coperto con un cappello e mascherina chirurgica, sotto la minaccia di un coltello da cucina, si è fatto consegnare 100 euro. Lo stesso uomo, secondo quanto appreso da altre segnalazioni giunte al numero di emergenza, immediatamente dopo aver consumato la prima rapina, si è recato presso un supermercato vicino alla farmacia e si è impossessato di 660 euro, per poi allontanarsi dal luogo con un ciclomotore condotto da altri.

L’immediata attività investigativa della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione ha consentito dopo pochi minuti di identificare il conducente dello scooter: si trattava della donna, rintracciata nel quartiere cittadino di Sant’Eustachio con un abbigliamento pienamente corrispondente alle descrizioni fornite; a pochi metri è stato notato il ciclomotore utilizzato per mettere a segno i colpi, risultato provento di furto e, all’esito delle attività, restituito al proprietario.

La perquisizione ha permesso inoltre di scoprire e sequestrare una somma contante corrispondente a circa metà del provento delle rapine. Le ulteriori indagini hanno consentito di identificare l’autore materiale nel 57enne, immortalato unitamente alla complice nelle fasi successive al reato, non più con il volto coperto. Resosi inizialmente irreperibile, è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri e sottoposto a fermo di indiziato di delitto; indosso all’uomo è stata ritrovata e sequestrata una somma di denaro quasi corrispondente alla restante parte del provento delittuoso.

Al fermato, inoltre, è stata attribuita un’ulteriore rapina commessa con le stesse modalità lo scorso 19 giugno ai danni di una farmacia situata in via Rocco Cocchia e per il quale erano stati già raccolti dalla Squadra Mobile gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Espletati gli adempimenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati portati presso la locale casa circondariale, in attesa di convalida. Le misure restrittive applicate saranno sottoposte alla convalida del GIP e le accuse, così come formulate, saranno valutate nelle successive fasi di giudizio.

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