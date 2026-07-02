Bruno Tierno della Sezione AIA di Sala Consilina approda in CAN C per la stagione sportiva 2026/2027.

“Un prestigioso traguardo che rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso costruito con impegno, sacrificio, professionalità e costante dedizione. Anni di preparazione, formazione e crescita arbitrale hanno permesso a Bruno di raggiungere un obiettivo di assoluto valore, frutto di una passione coltivata con serietà e determinazione. Questa promozione testimonia come il lavoro quotidiano, la capacità di mettersi sempre in discussione e la ricerca continua del miglioramento possano condurre ai massimi livelli dell’attività arbitrale” fa sapere l’AIA, congratulandosi con il suo associato.

Tierno, occorre ricordare, è anche Sindaco del Comune di Sant’Angelo a Fasanella.