Paura questa mattina nel quartiere Pastena a Salerno dove si sono registrate due rapine ai danni di altrettante attività commerciali.

Tutto è accaduto in via Posidonia dove, secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato di coltello è entrato in un supermercato e in una farmacia del posto minacciando i dipendenti per farsi consegnare l’incasso.

In seguito si è dato alla fuga lasciando i presenti terrorizzati. Sul posto sono prontamente arrivati gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Polizia di Stato per raccogliere le testimonianze e dare il via alle indagini utili a dare un volto e un nome al rapinatore.

I poliziotti hanno fermato il responsabile e una complice che lo attendeva fuori.