Rapina un bar ad Eboli ma viene bloccato dai Carabinieri dopo pochi metri.

È quanto accaduto in Via Vittorio Veneto, come riporta il quotidiano “La Città di Salerno”, dove un 34enne pregiudicato è stato arrestato dopo il colpo.

Il fatto è accaduto sabato sera, poco prima della chiusura del locale. Il 34enne è entrato nel bar e ha minacciato il proprietario e il dipendente e, dopo aver preso l’incasso della giornata, circa 1000 euro, è fuggito.

Tempestivo l’allarme ai Carabinieri che ha permesso di fermare il pregiudicato a poca distanza dal bar. L’uomo è stato trasportato in carcere.

La refurtiva non è stata ancora recuperata: il rapinatore è riuscito a disfarsene durante il breve inseguimento.

Lievi lesioni sono state riportate dal barista alla cassa.

– Claudia Monaco –