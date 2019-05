Europee 2019, la Lega conquista il Vallo di Diano. Testa a testa tra Pd e M5S

La Lega di Matteo Salvini, dopo le Elezioni Europee, è il primo partito in Italia con oltre il 34%. Segue il Pd che supera il 22% e fa precipitare il M5S al terzo posto sotto al 20%.

In provincia di Salerno, dove ha votato il 52,14% degli aventi diritto, è quasi un testa a testa tra le due forza di Governo (Lega intorno al 24% e M5S supera il 26%), mentre il Pd non tocca il 20%, Forza Italia supera il 12% e Fratelli d’Italia l’8%.

Il Vallo di Diano conferma il trend nazionale in quasi tutti i centri, tranne rare eccezioni. Il comprensorio, dunque, sceglie di tingersi di verde e in molti Comuni i risultati ottenuti dal partito di Salvini sembrano sigillare un vero e proprio trionfo.

Ad Atena Lucana vince la Lega con 230 voti, seguita dal Pd (152) e dal M5S (149), Fratelli d’Italia (113), Forza Italia (72), +Europa (64).

Anche a Buonabitacolo il partito di Salvini conquista 247 preferenze contro le 236 del M5S, le 167 del Pd, le 57 di Forza Italia, le 31 di Fratelli d’Italia e le 46 di +Europa.

Un quadro che non troviamo a Monte San Giacomo, dove il M5S (163 voti) e il Pd (156) battono la Lega (118) che deve fermarsi al terzo posto invertendo il trend nazionale. Seguono Forza Italia (87), Fratelli d’Italia (28) e +Europa (12). Il M5S vince anche a Montesano sulla Marcellana (570), contro la Lega (565) e il Pd (282). Nel comune termale buona la prova di Fratelli d’Italia, partito del sindaco Rinaldi (249), seguito da Forza Italia (180) e +Europa (65).

Boom della Lega anche a Padula, dove conquista 524 elettori, seguita dal M5S (331) e dal Pd (287). Forza Italia si ferma a 241, Fratelli d’Italia a 188 e +Europa a 98. Il M5S conquista invece la piccola Pertosa (77), staccando di tre voti il Pd (74) e lasciando al terzo posto la Lega di Salvini (44).

La Lega espugna anche Polla (443), contro il M5S (353) e il Pd (296). Seguono Forza Italia (239), Fratelli d’Italia (176) e +Europa (57), mentre il partito di Salvini a Sala Consilina sembra non temere rivali (2319) e lascia un secondo e terzo posto, rispettivamente, a M5S (1558) e Forza Italia (1190). Il Pd deve accontentarsi del quarto posto nella città capofila in cui si vota anche per le Amministrative (1021), seguito da Fratelli d’Italia con 608 preferenze e +Europa con 215.

Successo della Lega anche a San Pietro al Tanagro (276), seguita da M5S (231), Pd (199), Forza Italia (112), Fratelli d’Italia (92) e +Europa (25). Simili i risultati nella vicina San Rufo: Lega (352), M5S (163), Pd (160), Forza Italia (106), Fratelli d’Italia (33).

Sant’Arsenio inverte il trend nazionale e si lascia conquistare dal Pd (370 preferenze), seguito dal M5S (264) e dalla Lega (193). Fratelli d’Italia si ferma ad 88, Forza Italia ad 81 e +Europa a 46. Exploit di Salvini anche a Sanza (417 voti), superando il Pd (279) e il M5S (166). Seguono Fratelli d’Italia (126) e Forza Italia (66).

Anche a Sassano la Lega è il primo partito (487), seguita dal Pd (359), dal M5S (249), da Forza Italia (190), +Europa (84) e Fratelli d’Italia (81). Il partito del Carroccio vince anche a Teggiano (743), staccando di poco il Pd (697). Seguono il M5S (500), Forza Italia (380), Fratelli d’Italia (195) e +Europa (74).

