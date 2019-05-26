Elezioni 2019.L’affluenza alle ore 12:00 nel Vallo di Diano, Cilento, Golfo di Policastro, Sele, Tanagro

Elezioni Europee ed Amministrative 2019. L’affluenza alle ore 12:00, 19:00, 23:00 (dati Ministero) nel Vallo di Diano, Cilento, Golfo di Policastro, Sele, Tanagro
|PAESE
|ore 12.00
|ore 19.00
|ore 23.00
|%
|%
|%
|AGROPOLI
|11,29
|ALBANELLA
|26,10
|ASCEA
|23,66
|AQUARA
|7,34
|ATENA LUCANA
|4,85
|AULETTA
|20,51
|BELLOSGUARDO
|18,78
|BUCCINO
|10,09
|BUONABITACOLO
|6,94
|CAGGIANO
|18,33
|CAMPAGNA
|10,36
|CAPACCIO PAESTUM
|21,05
|CASALBUONO
|17,04
|CASALETTO SPARTANO
|19,16
|CASELLE IN PITTARI
|25,54
|CASTELCIVITA
|9,60
|CASTELLABATE
|CASTELNUOVO CILENTO
|23,88
|CELLE DI BULGHERIA
|10,24
|CENTOLA
|6,69
|CICERALE
|29,27
|CONTRONE
|8,86
|CONTURSI TERME
|12,16
|CUCCARO VETERE
|14,23
|EBOLI
|11,81
|GIOI
|13,72
|LAUREANA CILENTO
|23,53
|LAURINO
|5,99
|MONTE SAN GIACOMO
|6,62
|MONTESANO SULLA MARCELLANA
|5,13
|MORIGERATI
|9,83
|OLIVETO CITRA
|19,91
|OTTATI
|26,16
|PADULA
|4,30
|PALOMONTE
|10,12
|PERTOSA
|7,28
|PETINA
|9,77
|PIAGGINE
|6,49
|POLLA
|6,76
|POLLICA
|10,57
|POSTIGLIONE
|9,15
|RICIGLIANO
|19,29
|ROCCADASPIDE
|9,89
|ROFRANO
|17,48
|ROMAGNANO AL MONTE
|10,94
|ROSCIGNO
|6,91
|SACCO
|4,48
|SALA CONSILINA
|17,26
|SALENTO
|25,29
|SALVITELLE
|20,20
|SAN GIOVANNI A PIRO
|8,99
|SAN GREGORIO MAGNO
|8,44
|SAN PIETRO AL TANAGRO
|17,63
|SAN RUFO
|14,98
|SANT’ANGELO A FASANELLA
|7,99
|SANT’ARSENIO
|8,61
|SANZA
|9,19
|SAPRI
|12,22
|SICIGNANO DEGLI ALBURNI
|10,81
|SASSANO
|7,25
|TEGGIANO
|6,45
|TORCHIARA
|19,07
|TORRACA
|27,23
|TORRE ORSAIA
|19,05
|VALLO DELLA LUCANIA
|9,24
|VIBONATI
|8,63