Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, hanno arrestato due stranieri accusati del reato di rapina aggravata.

I due hanno aggredito il titolare di un tabacchino bloccandolo al pavimento e hanno portato via denaro contenuto nella cassa, per un totale di circa 400 euro, ed alcuni pacchetti di sigarette.

