Lunedì 16 febbraio, alle ore 11, la Banca Monte Pruno aggiungerà un altro tassello importante alla sua prestigiosa storia, con il taglio del nastro della nuova Filiale di Nocera Inferiore, in via Costantino Amato 29–33.

L’apertura della Filiale di Nocera Inferiore rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’istituto di credito cooperativo e nel rafforzamento della propria presenza territoriale, in un’area strategica e dinamica con grandi ottime prospettive di sviluppo future.

I nuovi spazi occupati dalla Banca Monte Pruno sono proprio nel cuore della città di Nocera Inferiore, alle spalle della Casa Comunale, una scelta decisiva che conferma la volontà della Banca di promuovere, in questo contesto territoriale, un modello bancario al fianco delle persone, fatto di ascolto, prossimità ed attenzione verso le esigenze della comunità.

La ristrutturazione dei locali è stata pensata per accogliere soci e clienti in un ambiente moderno, funzionale e orientato alla consulenza, in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze di famiglie, piccole e medie imprese e professionisti del territorio, con un’area self che consentirà massima libertà operativa senza limiti di orario.

L’investimento nel comune di Nocera Inferiore conferma la volontà dell’Istituto di continuare ad offrire servizi bancari completi, competenze qualificate e un presidio stabile, capace di accompagnare la clientela nelle scelte economiche e finanziarie quotidiane.

“Questa Filiale – ha affermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Michele Albanese – assume un significato ancora più profondo se letta nel contesto attuale. Viviamo una fase storica segnata da una progressiva desertificazione bancaria, in cui tante banche riducono la propria presenza fisica, chiudono sportelli e allontanano il sistema del credito dai territori. In questo scenario, la Banca Monte Pruno, in linea con le strategie della Capogruppo Cassa Centrale, la quale ha indirizzato la nostra realtà verso tale territorio, conferma una scelta chiara e coerente con la propria identità, restare vicina alle persone concretamente. Una nuova Filiale a Nocera Inferiore è un altro sogno che si realizza perché era davvero inimmaginabile pensare solo dieci anni fa che saremmo riusciti a raggiungere questi ambiti territoriali, con un Banca forte, solida, strutturata e altamente qualificata”.

Soddisfatto anche il Direttore Generale Cono Federico che si appresterà ad inaugurare la sua prima Filiale da Direttore Generale della Banca Monte Pruno: “Aprire una nuova filiale significa investire nelle persone e nella comunità. La Filiale di Nocera Inferiore è stata progettata per offrire servizi efficienti, consulenza qualificata e un contatto diretto con la clientela, in un’ottica di semplificazione e accompagnamento. In un contesto di crescente complessità, riteniamo fondamentale continuare a garantire presenza, competenza e accessibilità. Saremo impegnati a portare a Nocera Inferiore il nostro modello di Banca, con grande umiltà e spirito di sacrificio, sfruttando le leve caratteristiche del credito cooperativo, che rappresenta un modello ancora vincente, come lo stanno dimostrando i risultati che conseguiamo in tutti territori i quali si affidano alle nostre Filiali. Nocera Inferiore amplierà, ancora di più, la nostra competenza territoriale e rappresenterà una sfida importante dove ci impegneremo al massimo per dare risposte concrete e veloci ed essere un partner finanziario serio ed affidabile per la città”.

In un’epoca in cui le distanze sembrano aumentare e i punti di riferimento ridursi, la Banca Monte Pruno sceglie ancora di esserci, di rafforzare il legame con le comunità e di guardare al futuro senza rinunciare alla propria identità. Una Banca locale che cresce, innova e si sviluppa, restando fedele ai valori che da sempre ne guidano l’azione e che da lunedì 16 febbraio inizierà un nuovo percorso di sviluppo nell’Agro nocerino-sarnese.