Attimi di paura questa mattina nel centro storico di Salerno per una rapina in un tabacchino in via Mercanti.

Il titolare stava per aprire quando è stato aggredito da due persone e costretto a stendersi a terra.

I rapinatori hanno prelevato il denaro presente in cassa e preso alcuni pacchetti di sigarette per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il bottino è in via di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia che hanno dato il via alle indagini per dare un volto ai responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Per il malcapitato si sono rese necessarie le cure dei sanitari del Pronto Soccorso del Ruggi.