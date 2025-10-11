Ancora lesa la tranquillità dei commercianti a Salerno.

Ieri sera, nell’orario di chiusura, due uomini col volto travisato, un32enne e un 46enne di Salerno, si sono introdotti in un centro scommesse della zona Mercatello per tentare una rapina a mano armata.

In via Raffaele Mauri un cittadino ha notato movimenti sospetti perciò ha allertato immediatamente i Carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni, i due avrebbero minacciato un dipendente con un’arma da fuoco intimandogli di consegnare l’incasso della giornata.

Arrivato sul posto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, i militari hanno colto sul fatto i due rapinatori per i quali è scattato l’arresto con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

La serranda, chiusa in precedenza dai malviventi, è stata poi aperta dai Vigili del Fuoco. Inoltre, l’arma utilizzata durante la rapina era una pistola a salve, mentre l’auto è risultata rubata. Il 32enne finito in carcere è risultato già agli arresti domiciliari.

Al titolare del centro scommesse è stata restituita la somma che i malviventi si erano già intascati, pari a mille euro.