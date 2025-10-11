Il Comune di Teggiano nei prossimi giorni invierà a ciascun beneficiario una comunicazione per il ritiro della carta solidale “Dedicata a te” presso gli Uffici Postali.

I beneficiari dell’anno 2024 presenti anche nell’elenco 2025 riceveranno direttamente l’accredito della somma sulla vecchia carta di Poste Italiane senza doversi recare alla Posta.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta “Dedicata a te” presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal 6 novembre, mostrando un documendo di identità, il codice fiscale e la comunicazione ricevuta dal Comune.

La carta deve essere attivata effettuando il primo acquisto e il relativo pagamento entro il 16 dicembre per non perdere il beneficio e la possibilità dell’utilizzo. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Si ricorda che la carta “Dedicata a te” è elettronica e destinata alle famiglie con determinati requisiti.