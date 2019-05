Randagismo. A Sant’Arsenio una petizione popolare per chiedere all’Amministrazione un intervento urgente

È stata presentata al Comune di Sant’Arsenio, lo scorso 15 maggio, la petizione popolare che riguarda la problematica del randagismo.

“Il Comune di Sant’Arsenio si porta dietro la problematica del randagismo – scrive in una nota l’avvocato Paolo Farnetano, primo firmatario della petizione – problematica stessa che risulta seria e preoccupante e ben lontana dall’essere risolta. Numerosi sono i cani randagi che vagano in varie zone del territorio comunale riunendosi anche in branco e costituendo in tal modo un grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità fisica delle persone, esposte alla possibilità di subire danni e lesioni di vario genere, come già accaduto”.

“Ciò conduce anche a danni economici per lo stesso Ente comunale – sottolinea inoltre Farnetano – che si risolvono sfavorevolmente a carico dell’intera collettività. Ovviamente la questione investe anche la tutela dell’ambiente, gli equilibri igienico-sanitari e il decoro urbano nonché la tutela degli stessi cani randagi”.

Ben 102 cittadini di Sant’Arsenio che hanno deciso di rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’Amministrazione comunale per sollecitare un intervento urgente.

Le firme sono state allegate alla petizione popolare e protocollate al primo cittadino Donato Pica.

– Claudia Monaco –