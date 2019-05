Prenderanno il via la settimana prossima, dinanzi al Gip del tribunale di Vallo della Lucania, gli interrogatori di garanzia degli ex amministratori e degli ex funzionari del Comune di Camerota coinvolti nell’inchiesta “Kamaraton”.

Intanto, dalle pagine dell’ordinanza cautelare firmata dal gip Sergio Marotta emergono le intercettazioni ambientali e telefoniche.

“Vincenzo forse non hanno capito che comando io là sopra, l’hanno capito o non l’hanno capito, l’hanno capito finalmente che comando io? E allora pagano a chi dico io”.

È quanto afferma l’ex vice sindaco Michele Del Duca durante un colloquio con il titolare della ditta aggiudicatrice dei lavori per la sistemazione della rete fognaria a Licusati. L’imprenditore aveva manifestato al vicesindaco preoccupazione per il mancato pagamento del Comune all’impresa, poiché risultata non essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

“Teniamo altri 50mila euro da spendere, abbiamo 50mila euro di lavori da fare. Quando vengo mettiamo a posto sto c… di DURC” spiega Del Duca. E l’imprenditore: “Fammi lavorare che io… non ti preoccupare capisci a me”.

All’imprenditore, pochi giorni dopo verrà assegnato illegittimamente anche l’appalto per la realizzazione di una strada sul Monte Bulgheria.

Dalle pagine dell’ordinanza emerge inoltre il ruolo di Esposito come responsabile dell’Ufficio Ragioneria dopo l’allontanamento del ragioniere Cetrola ritenuto “non corruttibile” dal sodalizio.

“Questo non guarda in faccia nessuno – le parole di Troccoli – Se ne deve andare, questo non è buono, si è messo a fare il professore. Noi abbiamo bisogno di uno che firma non di uno che sa perchè ne sappiamo più noi”.

Dalle pagine dell’ordinanza emerge inoltre come il sodalizio utilizzasse le società partecipate del Comune come banche da cui attingere denaro in ogni occasione consentendo agli indagati il conseguimento di enormi vantaggi come l’effettuazione di pagamenti agli imprenditori.

Una strategia che eludeva i principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

– Claudia Monaco –

