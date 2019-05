Diventa mamma dopo un delicato intervento cardiochirurgico. Parto eccezionale al “Ruggi” di Salerno

Gioia immensa per Rossella Mancino di Giffoni Valle Piana, casalinga 29enne e per il papà Rocco Caprino, 31enne impiegato, per la nascita del piccolo Francesco avvenuta all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Alla mamma era stata diagnosticata all’inizio del 2014 una grave malformazione della valvola cardiaca aortica. Nel marzo dello stesso anno fu sottoposta ad un delicatissimo intervento di sostituzione della valvola aortica con una valvola artificiale protesica e per questa problematica era costretta ad assumere anticoagulanti.

Nel 2016 arriva la gravidanza interrotta alla 21esima settimana per una malformazione del feto.

Nel settembre 2018, Rossella rimane incinta nuovamente e alla 20esima settimana viene esclusa qualsiasi malformazione diagnosticabile.

Tuttavia, alla 35esima settimana emerge una brusca riduzione del liquido amniotico e la giovane viene ricoverata nel reparto di “Gravidanza a rischio” del “Ruggi d’Aragona” di Salerno diretto dal professore Raffaele Petta.

A complicare ulteriormente il quadro, inoltre, è un brusco calo delle piastrine con alterazione della coagulazione che spingono il professore Petta a far nascere il bimbo assistito dall’ostetrica Luciana Verlezza.

Il piccolo Francesco, dal peso di 2,720 chilogrammi, gode di ottima salute.

Attualmente sia la mamma che il piccolo Francesco sono a casa.

– Claudia Monaco –