A Teggiano va in scena oggi la X edizione di “In…Canti di Natale” con l’associazione delle cinque contrade
L’associazione culturale delle cinque contrade di Teggiano promuove la decima edizione di In…Canti di Natale.
Un concerto che vede la partecipazione di otto cori polifonici provenienti dalle province di Salerno e Caserta assieme ad un gruppo vocale di Lecce e ad un ensamble vocale di Napoli, i quali trascineranno il pubblico nella magia del Natale.
Note e canti soavi andranno in scena questo pomeriggio, domenica 14 dicembre, alle ore 17 nel Complesso della Santissima Pietà a Teggiano.