Domenica 19 aprile sono in programma le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Pro Loco Teggiano. Dopo dieci anni alla guida il presidente Biagio Matera annuncia la decisione di non ricandidarsi, una scelta che segna la conclusione di un percorso intenso e profondamente legato alla crescita culturale e turistica della città e che allo stesso tempo apre una nuova fase per l’associazione. L’intervista concessa dal presidente della Pro Loco Teggiano rappresenta l’occasione per tracciare un breve bilancio di questi dieci anni, ma anche per rivolgere un saluto alla comunità e un augurio sincero a chi sarà chiamato a raccoglierne il testimone.

“È una decisione – spiega Matera – maturata con serenità. Dopo dieci anni intensi, vissuti con grande passione e senso di responsabilità, ritengo giusto lasciare spazio a nuove energie e a nuove idee. La Pro Loco Teggiano ha bisogno di rinnovarsi continuamente ed è giusto che altri possano portare avanti questo percorso con entusiasmo e visione. Io continuerò comunque a dare il mio contributo, perché Teggiano e la Pro Loco resteranno sempre una parte importante della mia vita e del mio impegno”.

Sono stati anni caratterizzati da una crescita evidente di “Alla Tavola della Principessa Costanza”, manifestazione simbolo di Teggiano, che ha assunto una dimensione sempre più ampia diventando un evento capace di attrarre visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. Passeggiando nei vicoli del centro storico l’11, 12 e 13 agosto si ascoltano dialetti provenienti da ogni parte d’Italia e lingue straniere, segno concreto di una notorietà ormai nazionale e internazionale. “Le soddisfazioni maturate in dieci anni sono davvero tante – sottolinea – ma sicuramente una delle più grandi è la crescita costante della manifestazione. Anno dopo anno abbiamo visto aumentare la notorietà dell’evento, non solo a livello locale, ma anche nazionale e internazionale. Questo risultato è stato ottenuto mettendo in campo, oltre all’impegno di tutti, il coraggio di aprire alle innovazioni, pur restando saldamente nel solco di una tradizione vincente. È un aspetto a cui tengo molto: la capacità di far evolvere la manifestazione mantenendo però sempre intatte le radici. Alla Tavola della Principessa Costanza non è mai uguale a se stessa, perché nel tempo tutto inevitabilmente cambia, ma cresce senza perdere la propria identità”.

Tra gli elementi più significativi emerge il coinvolgimento delle nuove generazioni, sempre più protagoniste. “Un’altra grande soddisfazione – conferma Biagio Matera – è rappresentata dai giovani. In questi anni abbiamo visto crescere una nuova generazione legata alla Pro Loco, ragazzi che non solo studiano e riscoprono la storia di Teggiano, ma scelgono di restare e impegnarsi attivamente nell’organizzazione dell’evento. Ed è in questo contesto che nascono e si consolidano realtà come gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano e le Tamburine dello Stato di Diano, gruppi che oggi sono molto richiesti e rappresentano Teggiano anche oltre i confini locali, partecipando a numerose manifestazioni”.

La Pro Loco si è impegnata in maniera significativa a veicolare l’immagine di Teggiano, valorizzandone le bellezze artistiche, storiche e urbanistiche e rafforzandone l’attrattività: “Abbiamo contribuito a valorizzare Teggiano e a far conoscere le sue bellezze. Vedere arrivare nel nostro centro storico decine di migliaia di persone è qualcosa di straordinario. È la dimostrazione concreta del lavoro fatto e dell’amore che tante persone hanno per questo evento e per la nostra città. Senza dimenticare che l’indotto economico che gira intorno alla manifestazione è una salutare boccata d’ossigeno per tutto il Vallo di Diano, con le strutture di accoglienza che puntualmente registrano il tutto esaurito”.

Guardando al futuro, il presidente affida il suo messaggio augurale a chi raccoglierà il testimone, con parole che uniscono fiducia e responsabilità: “L’augurio è quello di continuare con passione, spirito di servizio e amore per il territorio. La Pro Loco Teggiano deve restare un punto di riferimento aperto, inclusivo e dinamico. A chi verrà dopo di me auguro, ma sono certo che sarà così, di fare ancora meglio, di avere coraggio e di credere sempre nel valore di Teggiano e della sua storia”.

Biagio Matera ringrazia “tutti coloro che, negli anni, hanno condiviso questo percorso: i Soci della Pro Loco, i CDA che si sono succeduti, i tantissimi volontari, i giovani, le istituzioni, l’intera comunità di Teggiano e tutti coloro i quali hanno contribuito nei modi più diversi. Con il loro impegno, la loro passione e il loro sostegno hanno reso possibile la crescita e il successo di un’esperienza diventata patrimonio collettivo. Viva la Pro Loco Teggiano, viva Teggiano!”.

Si chiude così una fase importante per la Pro Loco Teggiano, fatta di impegno, crescita e partecipazione, che ha contribuito a rafforzare il legame tra la comunità e la propria identità storica. E mentre si apre una nuova stagione, resta il segno di un percorso che, in questi dieci anni, ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento non solo per Teggiano, ma per un territorio più ampio.