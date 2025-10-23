La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi, 23 ottobre.

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) nonché venti forti dal pomeriggio di oggi su tutta la Campania, incluse le zone dove non sono previste criticità idrogeologiche da temporali.

L’ondata di maltempo proseguirà fino alle 7 di domani mattina, anche se le precipitazioni andranno via via a scemare nel corso della nottata.

Oltre ai rovesci e ai temporali, il Centro Funzionale evidenzia venti forti dai quadranti occidentali con raffiche anche nelle zone dell’Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro. Di conseguenza, anche il mare si presenterà agitato e potrebbero verificarsi mareggiate.

Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: saranno possibili anche grandine e fulmini.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.