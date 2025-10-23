Battipaglia: prova a estorcere denaro a un commerciante e gli incendia la pizzeria. Arrestato
Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo.
Secondo gli inquirenti l’indagato è ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di una nota pizzeria di Battipaglia.
Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, l’uomo avrebbe fatto delle richieste estorsive nei confronti di un commerciante del posto e danneggiato il locale appiccando il fuoco.
Il provvedimento eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale.