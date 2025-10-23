Si è spento a 85 anni il professore Angelo Fiordelisi, ex sindaco di Buonabitacolo.

Fiordelisi, figura stimata e conosciuta, è stato sindaco della comunità buonabitacolese dal 1977 al 1988 e poi dal 2004 al 2009.

I funerali si terranno domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 15, nella chiesa “Santissima Annunziata”di Buonabitacolo.

Cordoglio è stato espresso dal primo cittadino buonabitacolese Giancarlo Guercio: “Uomo di tempra serena, di grande umanità, disponibilità e cordialità. Nel periodo in cui è stato sindaco, anni di grande impulso politico, è stato segnato un percorso nuovo per il nostro Ente e per il territorio, come l’inaugurazione della Casa comunale. Alla famiglia e ai tanti amici esprimiamo il sentito cordoglio dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza”.

La mamma Maria Toscano fu una delle prime assessore donna della Repubblica negli anni ’50 con Radice Sindaco

Fiordelisi lascia due figli, Maria Antonietta e Vincenzo e la moglie Rachele.