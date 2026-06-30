È stata riaperta integralmente al traffico la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”.

Anas ha completato la messa in esercizio dell’infrastruttura con l’apertura della seconda corsia, consentendo la piena percorribilità del nuovo tratto e riattivando contestualmente lo svincolo Tito-Brienza, precedentemente chiuso in direzione sud per consentire le ultime lavorazioni.

L’intervento rappresenta il completamento delle attività avviate nei giorni scorsi, quando era stata aperta al traffico una prima porzione della nuova carreggiata. Da oggi è operativa l’intera carreggiata sud dei due viadotti, per circa 850 metri complessivi di nuova infrastruttura realizzata attraverso la demolizione e la ricostruzione delle opere esistenti.

L’opera si inserisce nel più ampio programma di ammodernamento della rete stradale lucana e contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza e la fluidità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania, garantendo standard più elevati di funzionalità e affidabilità.