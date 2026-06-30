Attimi di paura nella notte ad Eboli. Tre persone, a volto coperto, hanno fatto irruzione in un’abitazione isolata alla periferia della città, dove erano presenti due anziani coniugi.

La banda, una volta dentro, ha minacciato gli anziani con un’ascia. Una volta racimolato denaro e oro, i responsabili si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Per gli anziani, fortunatamente, solo tanta paura senza gravi conseguenze. Stando ad una prima stima, il bottino sarebbe piuttosto magro.

Presenti sul posto i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia, guidati dal Comandante Fabio Basilisco, e i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, guidati dal Capitano Serafino Palumbo, che hanno avviato le indagini del caso per dare un volto ai responsabili.