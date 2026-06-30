Il maltempo e i bruschi cambi di temperatura di queste ore hanno scatenato una violenta grandinata che questo pomeriggio ha colpito il territorio di Sapri.

Chicchi gelati di grosse dimensioni hanno preso di mira la città della Spigolatrice per qualche minuto causando qualche danno soprattutto alla carrozzeria delle auto in strada e alle tettoie di alcune abitazioni. Nel mirino della grandine anche giardini e orti.

Inoltre il maltempo ha fatto sì che due grossi massi si staccassero dal costone roccioso che sovrasta la strada che collega Sapri a Maratea e provocando disagi agli automobilisti.

A Marina di Camerota, invece, una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti di alcune abitazioni della zona.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo valido fino alle 20 di oggi per temporali, raffiche di vento e grandinate su tutto il territorio della Campania.