Si terrà domenica 12 ottobre una raccolta sangue organizzata dall’Avis comunale di Battipaglia.

Chiunque voglia donare e contribuire a salvare vite umane potrà farlo recandosi dalle ore 8 alle ore 11.30 presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”.

La mattina è possibile fare una leggera colazione evitando di assumere latte e derivati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i volontari al numero 339-7069702. Per restare sempre aggiornati sulle prossime iniziative organizzate è possibile seguire l’Avis sulle pagine Facebook, Instagram e TikTok.

Raccolta straordinaria domenica 12 anche a Potenza con la locale sezione di Avis. Si può donare in largo don Uva dalle 8.15 alle 10.45.

Per prenotazioni telefonare ai numeri 0971 – 441063, 346 – 7626345, 346 – 7626348.