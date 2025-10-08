Il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno annuncia con entusiasmo la nuova edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili, che si terrà dal 10 al 12 ottobre nel Vallo di Diano.

Un evento che arriva alla sua 9^ edizione e che, anno dopo anno, si conferma come il più importante appuntamento dedicato al dialogo, alla partecipazione e alla costruzione delle politiche giovanili nella provincia di Salerno. Quest’anno l’iniziativa, organizzata in collaborazione con 11 Forum comunali del Vallo di Diano ma soprattutto grazie al patrocinio e al contributo di 11 Comuni in rete del Vallo di Diano, si arricchisce di un riconoscimento di grande prestigio, l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, insieme a quello del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), a conferma della rilevanza e della visione europea di un progetto che mette i giovani al centro delle dinamiche di crescita sociale e territoriale.

La tre giorni prenderà il via venerdì 10 ottobre a Sala Consilina con una mattinata interamente dedicata al mondo della scuola: gli studenti delle scuole superiori del Vallo di Diano incontreranno l’Università, le istituzioni e il mondo dell’impresa in un dialogo intergenerazionale ricco di spunti e opportunità. L’obiettivo di questa edizione è ambizioso: costruire un vero e proprio “Manifesto dei Giovani”, un documento programmatico da consegnare simbolicamente nelle mani della politica e delle istituzioni, frutto del lavoro condiviso e partecipato dei giovani della provincia. Nel corso della giornata è inoltre previsto un laboratorio promosso da Hub Rete Salerno, dedicato alle opportunità imprenditoriali e al dialogo tra giovani e impresa. Nel pomeriggio il taglio del nastro ufficiale si terrà nella splendida cornice di Teggiano, mentre la serata di apertura si svolgerà ad Atena Lucana con momenti di incontro, musica e socialità.

La giornata di sabato 11 ottobre sarà interamente dedicata ai tavoli di lavoro ospitati nella Certosa di Padula, dove oltre 250 giovani provenienti da tutta la provincia torneranno a confrontarsi su temi di partecipazione, cittadinanza attiva, sostenibilità, cultura e impresa. I tavoli saranno animati da associazioni, professionisti del terzo settore ed esperti di politiche giovanili. La serata si concluderà a Polla, con un momento di convivialità e rete tra i partecipanti.

Domenica 12 ottobre, presso la sede della Comunità Montana del Vallo di Diano, si terranno le conclusioni ufficiali dell’evento: i sindaci degli 11 Comuni aderenti, insieme al Coordinamento Provinciale, sottoscriveranno il “Manifesto dei Giovani” sancendo un patto simbolico tra istituzioni e nuove generazioni. La manifestazione si chiuderà con un pranzo conviviale a Caselle in Pittari, dove i giovani potranno condividere esperienze e costruire nuove sinergie di rete