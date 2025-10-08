Si è tenuta questa mattina a Teggiano nel Complesso della Santissima Pietà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia”. Il progetto, che coinvolge in rete i Comuni di Teggiano, Sala Consilina, Sassano, Atena Lucana, San Rufo e San Pietro al Tanagro, propone un articolato calendario di eventi diffusi in programma da ottobre a dicembre, dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio valdianese.

Ad aprire i lavori è stato Michele Di Candia, sindaco del Comune capofila del progetto co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 – Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania.

“Ringrazio la Regione Campania per aver rinnovato questo progetto – ha affermato il primo cittadino di Teggiano -. Ognuno di noi ha messo in evidenza nel progetto gli eventi da valorizzare. Noi abbiamo deciso di puntare sulle luminarie nel periodo natalizio, con due concerti gospel. Abbiamo avuto un grande successo durante la scorsa edizione e stiamo lavorando per valorizzare i territori ancora di più”.

A spiegare il progetto è stata la direttrice artistica Patrizia Laudano. “Viaggio nel Vallo di Diano – ha sottolineato – ripercorre un territorio bellissimo ricco di arte, tradizione e cultura, così come riportato nel titolo del progetto. Questo è un territorio che ha la necessità di avere una bella vetrina essendo un’area interna”.

Illustrato quindi il cartellone che avrà inizio il 10 ottobre ad Atena Lucana. “Abbiamo voluto che il concerto di Santino Cardamone avvenisse in quel giorno perché il Vallo di Diano ospiterà anche il Forum Day – ha spiegato il sindaco Luigi Vertucci -. Nella nostra offerta teniamo conto degli spettacoli ma anche della fruizione del nostro museo”.

Sempre nel mese di ottobre torna anche la Festa della Castagna a San Rufo, vero e proprio fiore all’occhiello del paese, come spiegato dall’assessore Maria Antonietta Aquino: “Il progetto ci permette di far conoscere i nostri territori anche attraverso la destagionalizzazione del turismo. Noi con la Festa della Castagna ci impegniamo ad attrarre turisti proponendo anche l’apertura a pranzo e portando i nostri ospiti nei castagneti con un percorso di trekking. Per il periodo natalizio avremo un percorso con le luminarie e altri eventi”.

Sala Consilina punta invece sull’arte con un’estemporanea di pittura. “Siamo felicissimi di far parte di questa rete che ci permette di dare maggiore risalto alle iniziative attive nel nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Jose Biscotti – Noi abbiamo un progetto di arte estemporanea per mostrare Sala Consilina attraverso gli occhi degli artisti”.

Importanti iniziative anche a San Pietro al Tanagro e a Sassano con spettacoli teatrali e percorsi enogastronomici.

Dunque un percorso nei borghi del Vallo di Diano tutto da scoprire, con inizio il 10 ottobre e conclusione prevista il 19 dicembre ad Atena Lucana con il coro gospel nella chiesa di Santa Maria Maggiore.