Sabato 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali in Campania. La scelta segue quanto previsto dagli “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” approvati il 24 marzo 2011 che fissano l’inizio delle vendite di fine stagione al primo giorno feriale prima dell’Epifania. Si legge, infatti, che “qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”.

Dunque, in tutta la regione la merce sarà venduta in sconto, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio dei saldi.

Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l’Italia hanno redatto un vademecum con le regole di base per saldi chiari e sicuri.

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. L’acquirente è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Si ricorda che non c’è l’obbligo da parte dei commercianti di far provare i capi, mentre vige la necessità da parte dei commercianti di proporre capi in saldo con carattere stagionale o di moda e suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

E’ obbligatorio, inoltre, indicare il prezzo normale di vendita (tenendo conto che, in base al D.lgs 26/2023, va indicato il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti l’avvio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale. In particolare, nelle regioni in cui è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria) o fino a 15 giorni prima della data di inizio dei saldi (Calabria , Puglia e Valle d’Aosta) il prezzo da considerare e su cui applicare lo sconto durante i saldi dovrà essere quello relativo all’eventuale campagna promozionale effettuata prima dei saldi.

Per quanto riguarda i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.