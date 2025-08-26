Sono 89 le pagine redatte dai giudici della Corte d’Assise per motivare la condanna all’ergastolo di Alfredo Erra, che sparò alla ex fidanzata Anna Borsa a Pontecagnano Faiano.

Secondo i giudici fu un omicidio pluriaggravato dai pregressi atti persecutori, motivi abietti e futili, oltre che dalla premeditazione e dal tentato omicidio pluriaggravato di Alessandro Caccavale, all’epoca dei fatti compagno della vittima. Dato rilevante tra le spiegazioni è che la morte di Anna Borsa era un “evento annunciato ed evitabile”.

Proprio la prevedibilità e l’evitabilità sono stati elementi significativi per l’istruttoria. “Da mesi Erra aveva premeditato l’intento omicida acquistando una pistola – si legge nella sentenza -. L’ha uccisa solo quando ha avuto la certezza che lei stesse con Caccavale e quindi tutto era perduto. Tutta Pontecagnano lo sapeva. Nel mondo egocentrico di Erra non c’è spazio per nessuno“.

Ricordiamo che il 42enne il 1° marzo 2022 uccise a colpi di pistola l’ex fidanzata Anna Borsa in un salone di parrucchiere a Pontecagnano Faiano. Erra, dopo aver sparato ad Anna e al suo nuovo fidanzato all’interno del salone, si diede alla fuga e fu ritrovato dopo alcune ore in un’area di servizio lungo l’autostrada.

I giudici nel corso del procedimento non hanno riconosciuto alcuna attenuante.

