In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, domani lunedì 25 novembre è stata organizzata dalla Polizia di Stato di Potenza, sotto l’egida dello slogan “Questo non è amore“, una campagna di sensibilizzazione ed informazione volta a favorire l’emersione del fenomeno e di fornire ulteriore impulso ed efficacia all’azione di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Nell’occasione, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, verranno allestiti due distinti punti di ascolto: uno stand sarà predisposto presso l’info-point del campus universitario di Macchia Romana, l’altro nell’atrio delle Scale mobili di Piazza XVIII Agosto.

Una équipe, composta da operatori specializzati della Polizia di Stato, affiancata da rappresentanti della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, dell’Assessorato Comunale delle Pari Opportunità e Politiche Giovanili, dell’Associazione potentina “Telefono Donna” e del “Soroptimist International”-Club di Potenza, sarà a disposizione della cittadinanza con l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire un supporto a eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia, anche sulle innovazioni introdotte dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69, meglio conosciuta come “Codice Rosso“, entrata in vigore lo scorso 9 agosto, che ha portato modifiche alla disciplina penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, sia da un punto di vista sostanziale che processuale.

– Paola Federico –