Nella giornata di ieri 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso l’Università degli Studi di Salerno la Polizia di Stato, in collaborazione il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio giudiziario e l’associazione studentesca, ha preso parte al convegno “Violenza contro le donne. Prevenzione, repressione e politiche integrate in una prospettiva intergenerazionale” dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione.

All’interno dell’Ateneo è stato predisposto un punto informativo, dove il personale della Polizia di Stato ha distribuito l’opuscolo “Questo non è Amore”, volto a fornire strumenti di conoscenza e a incoraggiare le vittime a denunciare. Per l’intera giornata, inoltre, in tutti gli spazi universitari è stato trasmesso il video istituzionale ideato dalla Polizia di Stato che ha accompagnato studenti, docenti e personale in un percorso di riflessione collettiva.

Il convegno universitario ha visto la partecipazione del Rettore dell’Università di Salerno e di numerose istituzioni locali che hanno portato il loro contributo sottolineando l’importanza della collaborazione tra mondo accademico e istituzioni nel contrasto alla violenza di genere. In concomitanza presso il Teatro Nuovo di Salerno la Prefettura ha organizzato il convegno “Insieme contro ogni violenza”, durante il quale è stato presentato un calendario quale segno tangibile dell’impegno comune contro ogni violenza e per diffondere il numero 1522-antiviolenzaestalking.

Entrambi i convegni hanno visto l’intervento del Questore di Salerno che ha ribadito come la lotta alla violenza di genere rappresenti una priorità assoluta per la Polizia di Stato e per tutte le istituzioni coinvolte, in particolare ha lanciato un messaggio forte e chiaro “Combattere la cultura dell’indifferenza”.