Elezioni regionali. Cammarano: “Grazie a chi ha scritto il mio nome, continuerò a lavorare per la mia terra”
“Non mi fermo. Grazie a chi ha scritto il mio nome. A tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. A chi ha scelto di esserci”.
Sono queste le prime parole dopo il risultato delle urne di Michele Cammarano, candidato alle Elezioni Regionali con il Movimento 5 Stelle a sostegno del Presidente Roberto Fico.
“Quelle 4.175 preferenze non sono un numero: sono mani strette, occhi incontrati, parole scambiate, pezzi di strada percorsi insieme – continua – Sono una responsabilità vera. E io la sento tutta. Non essere, oggi, in Consiglio regionale non cancella ciò che abbiamo costruito. In questi dieci anni ho ascoltato bisogni concreti, raccolto speranze, percepito una volontà reale di cambiamento. Tutto questo non si archivia per un seggio non assegnato ma diventa la base da cui ripartire. E io intendo farlo con serietà, caparbietà e rispetto. Con la determinazione di chi sa che c’è ancora molto da fare e non arretra di un passo”.
Un pensiero è rivolto anche al neo Presidente: “Sono orgoglioso di aver contribuito alla vittoria di Roberto Fico, che saprà sicuramente onorare il mandato ricevuto”.
“Io continuerò a lavorare: per la mia terra, per le aree interne, per la nostra regione, dentro o fuori le istituzioni. Perché la politica vera non si esaurisce in una carica: è un dovere quotidiano. Il mio impegno continua. Sempre” conclude Cammarano.