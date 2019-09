“Questo Governo è uno zoo di terroni”, il direttore di “Libero” Vittorio Feltri denunciato a Salerno

Le associazioni “La Nostra Libertà” e MESPI hanno depositato presso la Procura di Salerno una denuncia querela contro il quotidiano “Libero” e il suo direttore Vittorio Feltri per le affermazioni contenute in un editoriale dello scorso 5 settembre.

Il riferimento è in merito ad un articolo sul nuovo Governo dal titolo “Peggio di così non poteva capitarci. Ci sarà da divertirsi”. Nell’editoriale, in conclusione, si legge “lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti”.

“In particolare – si legge in una nota dell’associazione – al di là dell’uso chiaramente offensivo e denigratorio della parola ‘terroni’, accostare l’epiteto al termine ‘zoo’, per quanto riferito al Governo del Paese, impone l’idea, che non può sfuggire all’intenzione di chi la scrive, che i terroni siano tutti animali”.

L’istanza di punizione è stata presentata dall’associazione MESPI che si ripropone la tutela delle popolazioni del meridione d’Italia e dall’associazione”La Nostra libertà” che da tredici anni rappresenta i cittadini di Salerno anche in consiglio comunale con l’avv. Antonio Cammarota.

Sin d’ora le associazioni denuncianti hanno riservato azione di risarcimento, il cui ricavato sarà devoluto in opere di beneficienza e di promozione della cultura e dei valori del meridione.

– Claudia Monaco –