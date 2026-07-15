Si è concluso con risultati molto positivi il primo anno di insegnamento dell’Intelligenza Artificiale presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni.

Gli alunni della classe 5B, indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, guidati dai docenti Pasquale Vassallo e Domenico Lombardi, hanno inizialmente conosciuto e sperimentato alcune delle principali piattaforme di Intelligenza Artificiale, tra cui ChatGPT, Gemini, NotebookLM ed altre.

Particolare attenzione è stata dedicata al loro corretto utilizzo, spiegando agli studenti come formulare richieste efficaci, verificare l’attendibilità delle risposte e utilizzare questi strumenti in modo consapevole, responsabile ed etico, nel rispetto della privacy, del diritto d’autore e del valore del lavoro personale. Successivamente gli studenti hanno appreso le basi del linguaggio di programmazione Python, particolarmente adatto alla realizzazione di applicazioni di Intelligenza Artificiale.

Durante l’anno scolastico hanno realizzato diverse attività pratiche, sviluppando competenze nella programmazione, nel problem solving e nella progettazione di soluzioni digitali. Tra i lavori più significativi spicca la creazione di un consulente virtuale disponibile 24 ore su 24, progettato ipotizzando il contesto di una concessionaria di veicoli. Non si tratta di un semplice chatbot, ma di un assistente virtuale capace di interagire con il cliente, fornire informazioni sui veicoli disponibili e rispondere alle richieste anche durante gli orari di chiusura della concessionaria.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Antonella Vairo: “L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel percorso di Informatica e Telecomunicazioni rappresenta un’importante opportunità formativa. I risultati raggiunti dagli studenti dimostrano come l’innovazione, unita alle attività laboratoriali e a un utilizzo responsabile delle tecnologie, possa sviluppare competenze concrete e preparare i giovani alle nuove sfide del mondo universitario e lavorativo”.

I prof. Pasquale Vassallo e Domenico Lombardi hanno inoltre sottolineato l’importanza di avvicinare gli studenti alle tecnologie emergenti attraverso esperienze pratiche, senza trascurare gli aspetti etici e la capacità di valutare criticamente le informazioni prodotte dall’Intelligenza Artificiale. La positiva conclusione di questo primo anno rappresenta un importante punto di partenza per lo sviluppo di nuovi progetti, confermando l’attenzione del “Marco Tullio Cicerone” ad una didattica innovativa, concreta e orientata al futuro.