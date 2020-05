QR Code per menù digitali dei ristoranti. Lo Studio Viglione Libretti ne mette a disposizione la creazione

Lo Studio Viglione Libretti mette a disposizione la creazione di appositi QR CODE scansionabili dalla clientela delle attività interessate al fine di ottenere una versione elettronica del menù.

L’iniziativa nasce in attuazione dell’ordinanza della Regione Campania del 17 maggio recante misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per favorire l’adozione di menù digitali oppure di altri meccanismi informatici da inviare anche sui dispositivi dei clienti, come previsto nell’allegato 3 dell’ordinanza che contiene il Protocollo di sicurezza anti diffusione SARS-Cov2 settore della ristorazione e bar.

Ad esempio, scansionando il QR CODE a lato con un dispositivo mobile sarà effettuato automaticamente il download del file pdf del “Dl Rinalcio per le imprese” a cura dello Studio Viglione Libretti.

Per info: www.studioviglionelibretti.it – info@studioviglionelibretti.it

Telefono: 0975/399004 Cellulare: 338/8122100

Vai alla RUBRICA DEL CONSULENTE – a cura dello Studio Viglione Libretti –

PUBBLIREDAZIONALE