Questa notte il personale della Polizia di Stato, dopo una richiesta al 113, è intervenuto in via Ancona a Potenza per la segnalazione di un uomo che stava minacciando il padre armato di coltello dopo essersi introdotto nella sua abitazione sfondando la porta d’ingresso.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico – Squadra Volanti hanno trovato la vittima in strada e immediatamente hanno notato che il figlio, noto pregiudicato potentino,

si stava avvicinando con fare spedito, brandendo un coltello verso il padre e minacciandolo di morte. Sono riusciti quindi a bloccarlo e disarmarlo.

L’uomo ha cercato di divincolarsi sferrando gomitate e calci alle gambe e al corpo dei poliziotti che, considerata la situazione e la difficoltà a contenerlo, hanno dovuto utilizzare lo spray “Capsicum” al peperoncino, in regolare dotazione individuale.

Ciò ha permesso di ammanettarlo e di arrestarlo.

– Chiara Di Miele –