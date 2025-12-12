La Segreteria Provinciale Salerno di Nuovo Sindacato Carabinieri esprime profondo apprezzamento e rivolge un sentito plauso per l’eccezionale operato della Stazione Carabinieri di Salerno Fratte, guidata dal Luogotenente C.S. Domenico D’Acunto, riferendosi in particolar modo all’arresto di due pusher.

I brillanti risultati operativi conseguiti nei giorni scorsi, in particolare nei quartieri di Matierno e Fratte, “sono la tangibile dimostrazione dell’alta professionalità, dell’abnegazione e della determinazione – sostiene la sigla sindacale – con cui il personale della Stazione svolge quotidianamente il proprio servizio a tutela della collettività”.

Gli interventi, che testimoniano una decisa azione contro la criminalità organizzata e diffusa, hanno portato al massimo contrasto allo spaccio di stupefacenti, al sequestro di armi e alla prevenzione della violenza.

L’operazione antidroga che ha visto l’arresto di due persone (M.S. e F.F.) e il sequestro di oltre 100 grammi tra cocaina, hashish e crack, unitamente a 3.300 euro in contanti, conferma l’efficacia nel recidere le fonti di finanziamento del crimine e nel proteggere la salute pubblica.

Secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri, la tempestiva azione di polizia giudiziaria, culminata con l’arresto di una persona e il sequestro di una pistola, potenzialmente collegata a recenti episodi di spari, evidenzia l’eccellente attività investigativa volta a disarmare la criminalità e a ripristinare la piena sicurezza sul territorio.

“L’impegno che i militari della Stazione di Salerno Fratte stanno profondendo per garantire la legalità e la sicurezza della comunità salernitana – afferma Giovanni Russo, segretario provinciale di Salerno del Nuovo Sindacato Carabinieri – è encomiabile e merita il massimo riconoscimento istituzionale e sindacale. Queste operazioni dimostrano che, nonostante le sfide e le carenze logistiche che spesso affrontiamo, la dedizione e il sacrificio dei nostri colleghi rimangono un faro di speranza e un baluardo invalicabile contro ogni forma di illegalità. Nuovo Sindacato Carabinieri Salerno continuerà a sostenere con il proprio lavoro e la propria azione sindacale ogni sforzo dei Carabinieri per assolvere al loro dovere istituzionale in materia di ordine e sicurezza pubblici”.

