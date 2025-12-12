Un incidente è avvenuto nella serata di ieri a Santa Cecilia di Eboli.

Per cause da accertare, una bici elettrica condotta da extracomunitario di 28 anni, senza fissa dimora e con domicilio dichiarato a Capaccio, e un’Opel Crossland con a bordo una 57enne e una bambina di 9 anni, si sono scontrate all’intersezione tra via Marco Aurelio e viale Eburum.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato le tre persone in ospedale per le cure del caso.

Presente per i rilievi la Polizia Municipale che ha sequestrato la bici truccata in quanto aveva una potenza quadrupla rispetto al consentito e aveva scollegato l’impianto di accelerazione dai pedali trasformando il velocipede in un ciclomotore.

Sono stati contestati all’extracomunitario la guida senza patente, la mancanza di assicurazione, revisione e della targa ed il reato di lesioni stradali per un totale di circa 3mila euro.