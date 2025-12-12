Questa mattina il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha voluto incontrare tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Potenza e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per il rituale scambio di auguri natalizi.

Dopo un momento di raccoglimento e preghiera, tenutosi nella Sala Riunioni “Giambattista Rosa” insieme al Cappellano della Polizia di Stato don Giuseppe Tarasco, il Questore ha consegnato dei riconoscimenti concessi dal Prefetto di Potenza per anzianità e merito di servizio agli agenti di Polizia.

Alla presenza del personale della Questura, delle Specialità territoriali e della rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sono state inoltre consegnate le Medaglie di commiato che il Capo della Polizia ha fatto pervenire al personale in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Il Questore Gargiulo ha rivolto a tutti i presenti l’augurio di un sereno Natale, esprimendo un caloroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione che quotidianamente il personale dimostra nello svolgimento delle attività istituzionali.