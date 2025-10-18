La “Clinica Giordano”, realtà presente sul territorio da più di 30 anni in via Trinità a Sala Consilina, era una struttura monospecialistica di odontostomatologia. Successivamente, al suo interno è nato “Punto Salute”, un nuovo centro dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riunisce un team multidisciplinare di medici specialisti e strumentazioni di ultima generazione.

Il centro è strutturato in diversi ambulatori specialistici autorizzati: allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia vascolare, dermatologia, ecografia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, medicina estetica, medicina interna, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, odontostomatologia, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, patologia orale, pediatria, pneumologia, reumatologia e urologia.

Il progetto, ideato e realizzato dal Professor Francesco Giordano, nasce con l’obiettivo di offrire al territorio un servizio sanitario completo, accessibile e tecnologicamente avanzato. Il Poliambulatorio “Punto Salute – Clinica Giordano” propone un modello di assistenza basato sull’integrazione tra le diverse specialità mediche e su un approccio orientato alla centralità del paziente.

La struttura esegue un ampio numero di prestazioni ambulatoriali con tempi di attesa ridotti. L’ambulatorio di gastroenterologia corredato delle ultime tecnologie per l’esecuzione di procedure di endoscopia digestiva, quali gastroscopia e colonscopia in ansiolisi, il tutto con percorsi certificati di sterilizzazione che rendono le indagini sicure e controllate. A completamento delle visite specialistiche pluridisciplinari, vi sono tecnologie all’avanguardia fra le quali un ecografo di ultima generazione che permette anche indagini ecografiche con mezzo di contrasto, l’ambulatorio di cardiologia dove si eseguono anche prove da sforzo con software gestito dall’IA (Intelligenza Artificiale) e l’ambulatorio di ginecologia attrezzato per isteroscopia e colposcopia.

Vi sono, inoltre, due ambulatori chirurgici attrezzati dove eseguire in sicurezza procedure di chirurgia ambulatoriale multidisciplinare, come la chirurgia estetica e procedure otorinolaringoiatriche in endoscopia, per il trattamento di patologie nasali.

La filosofia del centro si fonda su principi chiari e concreti:

Prevenzione mirata per individuare precocemente le patologie;

Diagnosi di precisione, supportata da tecnologie moderne;

Collaborazione multidisciplinare con i diversi specialisti che operano in stretta sinergia per affrontare insieme il caso clinico del singolo paziente e garantire un percorso di cura coordinato e completo;

Tempi di attesa ridotti per garantire accesso rapido ai servizi;

Continuità assistenziale, accompagnando il paziente anche al di fuori della struttura e indirizzandolo nel modo più appropriato nel suo percorso di cura;

Ambienti confortevoli, progettati per offrire serenità e accoglienza;

Aggiornamento costante delle apparecchiature e della formazione del personale sanitario;

Team preparato e attento, in grado di affrontare in modo integrato le diverse esigenze cliniche.

“Punto Salute – Clinica Giordano” rappresenta così un modello di assistenza territoriale moderna, capace di coniugare innovazione, competenza e attenzione alla persona.

