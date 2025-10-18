Ieri presso la sede della Camera di Commercio a Salerno si è tenuta la cerimonia di premiazione degli “Asi Awards”, riconoscimenti destinati alle aziende virtuose della provincia che si sono distinte per l’impegno sui temi ESG – Environmental, Social and Governance.

In questa occasione sono state premiate numerose aziende clienti della Banca Monte Pruno, segno tangibile di come il legame tra la banca e le imprese del territorio generi valore e crescita condivisa, in linea con i più attuali standard ESG.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Direttore Generale Cono Federico da sempre vicino al tessuto imprenditoriale locale e attento a promuovere iniziative orientate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale.

I lavori sono stati introdotti dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dal Presidente Asi Antonio Visconti. Successivamente si è tenuta una interessante tavola rotonda sul tema della produttività delle aziende salernitane che ha visto, fra i relatori, l’onorevole Piero De Luca e il Presidente Ance Salerno Fabio Napoli, con le conclusioni affidate al Presidente CCIAA Salerno Andrea Prete.

“Partecipare a questa cerimonia – ha dichiarato il Direttore Generale Cono Federico – significa per noi valorizzare il lavoro e la visione di tante imprese del nostro territorio che hanno saputo investire con coraggio in modelli sostenibili. Come Banca Monte Pruno, siamo orgogliosi di essere al loro fianco offrendo non solo supporto finanziario ma anche fiducia, relazioni e condivisione di valori. Il futuro passa da aziende consapevoli, responsabili e innovative: queste sono le realtà che vogliamo continuare a sostenere.”

La presenza del Direttore Generale Federico, insieme alla Responsabile della Filiale di Salerno Barbara Amorelli, sottolinea ancora una volta la centralità del rapporto tra banca e imprese, non solo in termini economici, ma anche nel sostenere modelli di sviluppo orientati all’innovazione, al rispetto dell’ambiente e all’etica aziendale.